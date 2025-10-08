سیف علی خان کی پہلی بیوی امریتا سنگھ اسلام قبول کر چکی تھیں؟ سوہا علی خان کا دلچسپ اعتراف
بولی وُڈ کے معروف اداکار سیف علی خان کی ذاتی زندگی فلمی اسکرین کی طرح دلچسپ رہی ہے۔ ان کی زندگی دو اہم شادیوں اور بدلتے تعلقات کی ایک داستان ہے، جس میں محبت، جدائی اور نیا آغاز شامل ہے۔
سوہا علی خان نے حال ہی میں اپنے بھائی سیف علی خان اور بھابھی کرینہ کپور کے ساتھ اپنے محبت بھرے جذبات کے بارے میں بتایا۔ ساتھ ہی انہوں نے امریتا سنگھ کے ساتھ بدلتے رشتے پر بھی دل کی بات شیئر کی۔ سوہا علی خان ایک اداکارہ اور پبلک شخصیت ہیں، اور اکثر اپنے خاندان اور ذاتی تجربات کے بارے میں کھل کر بات کرتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ’جب شادی ختم ہوتی ہے، تو خاندان میں بھی ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ایک نیا توازن بنتا ہے، اور یہ عمل واقعی دلچسپ ہوتا ہے۔‘
سیف علی خان اور امریتا سنگھ کی ملاقات 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہوئی تھی۔ اگرچہ امریتا ان سے 12 سال بڑی تھیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے اور پھر 1991 میں دونوں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ یہ ایک بین المذاہب نکاح تھا، جس میں امریتا نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام ’عزیزہ‘ رکھا۔
عمر کے ایک بڑے فرق کے باوجود دونوں کے درمیان محبت بھرا رشتہ قائم رہا۔ اس جوڑے کے دو بچے ہیں۔ بیٹی سارہ علی خان اور بیٹا ابراہیم علی خان۔ 2004 میں دونوں نے باہمی رضامندی سے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد، سیف علی خان نے امریتا سنگھ کو پانچ کروڑ روپے بطور نان نفقہ ادا کیے اور اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے ماہانہ ایک لاکھ روپے کی رقم بھی مقرر کی تھی۔
یہ ایک ایسا باب تھا جس کے باعث خاندان کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں آئیں اور ہر فرد کے تعلقات پر اثر ڈالا۔ انہی خیالات کا ذکر سوہا نے بھی کیا، انہوں نے کہا امریتا سنگھ ان کے لیے ایک خاص شخصیت تھیں۔ ’میں ان کے گھر میں رہی، وہ میرا خیال رکھتی تھیں، مجھے فوٹوشوٹ پر لے جاتی تھیں، اور بہت کچھ خیال کرتی تھیں، یہ یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔‘
سوہا نے اس تجربے کو محبت، احترام اور سمجھوتے کی ایک مثال قرار دیا، اور کہا کہ وقت کے ساتھ ایک نیا تعلق بنتا ہے، جو ہر فرد کے لیے سکون اور سمجھ پیدا کرتا ہے۔
سیف علی خان نے اپنی زندگی کا نیا باب 2012 میں اداکارہ کرینہ کپور سے شادی کے ساتھ شروع کیا۔ یہ شادی بھی ایک بین المذاہب نکاح تھی اور اس پر مختلف حلقوں میں بحث ہوئی، لیکن دونوں نے اپنی محبت کو مضبوطی سے آگے بڑھایا۔
سیف اور کرینہ کے ہاں دو پیارے بیٹے ہیں، تیمور علی خان اور جہانگیر علی خان۔ ان کے گھر میں محبت اور خوشیوں کا سماں رہتا ہے، جہاں ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی خوبصورت مثال ملتی ہے۔
سیف علی خان کی ذاتی زندگی خوبصورت مگر پیچیدہ داستان ہے جس میں محبت، چیلنجز اور خاندان کی اہمیت نمایاں ہے۔ ان کے قاری اور مداح ہمیشہ ان کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو خبروں میں جگہ پاتا ہے۔