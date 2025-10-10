ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک
خیبرپختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کردیا تاہم سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔
پولیس ذرائع مطابق جمعے کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ شورکوٹ کی حدود میں دہشت گردوں نے رتہ کلاچی پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا اور بارود سے بھری گاڑی ٹریننگ سینٹر کے گیٹ سے ٹکرادی، جس کے بعد علاقہ خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا جب کہ فائرنگ کی بھی آوازیں بھی سنی گئیں۔
دہشت گردوں کے حملے کے دوران دھماکا اتنا شدید تھا کہ گھروں کی دیواریں تک لرز اٹھیں اور آوازیں دور دور تک سنی گئیں، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
دھماکے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ سینٹر میں سیکیورٹی فورسز کے دستے بھی پہنچے، جہاں دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔
پولیس ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے پولیس ٹریننگ سینٹر داخل ہونے کی متضاد اطلاعات ہے۔
ڈی پی او سجاد احمد صاحب زادہ کے مطابق ڈیرہ اسٹیشن کمانڈر ابوبکر اور پولیس حکام نے پولیس ٹریننگ سینٹر کو چاروں طرف سے گھیرلیا ہے، پولیس اندر داخل ہوچکی ہے جن میں پولیس کمانڈوز، البرق فورسز اور بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں، دہشت گردوں کی تعداد کا تعین ابھی نہیں ہوا۔
اطلاعات کے مطابق چہکان ایف سی قلعہ سے ایس ایس جی کے دستوں کو فوری طور پر پولیس ٹریننگ سینٹر طلب کرلیا گیا ہے۔