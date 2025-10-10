لائیو ٹی وی  
جمعہ, اکتوبر 10, 2025  
17 Rabi Al-Akhar 1447  
ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک

دہشت گردوں نے رتہ کلاچی پولیس ٹریننگ سینٹر کے گیٹ سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرادی۔
مظہر علی
shahab-uddin شہاب الدین
شائع 10 اکتوبر 2025 10:58pm
پاکستان
Another Attack in KPK Targets DI Khan Police Training Center | Breaking News

خیبرپختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کردیا تاہم سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

پولیس ذرائع مطابق جمعے کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ شورکوٹ کی حدود میں دہشت گردوں نے رتہ کلاچی پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا اور بارود سے بھری گاڑی ٹریننگ سینٹر کے گیٹ سے ٹکرادی، جس کے بعد علاقہ خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا جب کہ فائرنگ کی بھی آوازیں بھی سنی گئیں۔

دہشت گردوں کے حملے کے دوران دھماکا اتنا شدید تھا کہ گھروں کی دیواریں تک لرز اٹھیں اور آوازیں دور دور تک سنی گئیں، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

دھماکے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ سینٹر میں سیکیورٹی فورسز کے دستے بھی پہنچے، جہاں دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے پولیس ٹریننگ سینٹر داخل ہونے کی متضاد اطلاعات ہے۔

ڈی پی او سجاد احمد صاحب زادہ کے مطابق ڈیرہ اسٹیشن کمانڈر ابوبکر اور پولیس حکام نے پولیس ٹریننگ سینٹر کو چاروں طرف سے گھیرلیا ہے، پولیس اندر داخل ہوچکی ہے جن میں پولیس کمانڈوز، البرق فورسز اور بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں، دہشت گردوں کی تعداد کا تعین ابھی نہیں ہوا۔

اطلاعات کے مطابق چہکان ایف سی قلعہ سے ایس ایس جی کے دستوں کو فوری طور پر پولیس ٹریننگ سینٹر طلب کرلیا گیا ہے۔

