’جنگ مک گئی اے، گھر جاؤ‘— خواجہ آصف کا احتجاج کرنے والوں کو پیغام
وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود بعض لوگ لاعلمی میں احتجاج کر رہے ہیں۔
’ایکس‘ پر اپنی ٹوئیٹ میں وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے ایک طنزیہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے عوام پر دو سال تک ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، اس دوران دنیا بھر میں احتجاج جاری رہا جن میں زیادہ تر غیر مسلم ممالک کے شہری شامل تھے، لیکن پاکستان میں بعض لوگوں کو شاید اطلاع ہی نہیں تھی۔
خواجہ آصف نے کہا کہ اب جب غزہ میں معاہدے پر دستخط ہو گئے اور جنگ بند ہو چکی ہے، تو فلسطینیوں سے محبت کے دعویدار اسلام آباد میں احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں۔
اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں خواجہ آصف نے طنز کرتے ہوئے کہا، انہیں بتایا جائے کہ لڑائی مک گئی اے، تسی کس گل دا احتجاج کر دے پہ او، گھر جاؤ! فلسطینی مٹھائی کھا رہے ہیں اورہم احتجاج کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں راستوں کی بندش دوسرے روز بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث متعدد سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، جب کہ میٹرو اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔
احتجاج کے باعث موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر بند ہے۔ لاہور میں بھی اورنج ٹرین اور میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی ہے۔