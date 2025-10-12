لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
18 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جارہا ہے، محسن نقوی

پاکستان کے عوام بہادر مسلح افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، وزیر داخلہ
ویب ڈیسک
شائع 12 اکتوبر 2025 01:44am
پاکستان

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغانستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر بلااشتعال فائرنگ کی مذمت کی ہے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی جانب سے کی جانے والی بلااشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی بہادر افواج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دشمن کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ایسی کسی بھی اشتعال انگیزی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔

اپنے ایک بیان میں محسن نقوی نے کہا کہ افغان فورسز کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا نہ صرف انتہائی قابلِ افسوس ہے بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔

AAJ News Whatsapp

انہوں نے کہا کہ ”پاکستان کی فورسز چوکس ہیں، اور افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان جو آگ و خون کا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔“

محسن نقوی نے خبردار کیا کہ پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی۔

انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اگر افغان فورسز نے جارحیت جاری رکھی تو بھارت کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔

واضح رہے کہ ہفتے کے روز افغان فورسز نے پاک افغان سرحد کے مختلف علاقوں پر بلااشتعال فائرنگ کی، جن میں انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام چاہ (بلوچستان) کے علاقے شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، فائرنگ کا مقصد خارجی دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش تھا۔

پاک فوج کی جانب سے فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افغان چیک پوسٹیں تباہ ہوئیں اور درجنوں افغان اہلکار اور دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔

ذرائع کے مطابق، افغان فورسز کئی علاقوں میں پسپا ہو چکی ہیں جبکہ طالبان اہلکار اپنی چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔

Afghanistan is

being answered

with stones for bricks

says Mohsin Naqvi

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین