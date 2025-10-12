لائیو ٹی وی  
اتوار, اکتوبر 12, 2025  
سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار

دونوں فریقین تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں، بیان
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 12 اکتوبر 2025 05:14am
دنیا
پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی بلااشتعال فائرنگ اور پاکستان کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی کے بعد سعودی عرب نے سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔

سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں حالیہ جھڑپوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سعودی عرب کو گہری تشویش ہے۔

بیان میں دونوں ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کرتے ہوئے، تحمل، حکمت اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں تاکہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھا جا سکے۔

سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ہر اُس علاقائی اور عالمی کوشش کی حمایت کرتا ہے جو خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دے، بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے۔

بیان کے مطابق، سعودی عرب خطے میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کا خواہاں ہے اور امید رکھتا ہے کہ برادر ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے تاکہ دونوں قومیں ترقی اور خوشحالی کی جانب بڑھ سکیں۔

