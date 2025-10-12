خیبرپختونخوا: وزارتِ اعلیٰ کے لیے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے
**خیبرپختونخوا میں وزارتِ اعلیٰ کے انتخاب کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے، اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیراعلیٰ کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتاریں گی۔ جس کے بعد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ **
پشاور میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائے جاچکے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال شام چار بجے تک مکمل کی جائے گی۔
پاکستان تحریکِ انصاف کے سہیل آفریدی، جے یو آئی (ف) کے مولانا لطف الرحمٰن، مسلم لیگ (ن) کے سردار شاہجہان یوسف اور پیپلز پارٹی کے ارباب زرک نے اپنے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔
اس موقع پر سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیراعلیٰ کا انتخاب آئین کے مطابق ہو رہا ہے اور وہ اپنا پالیسی بیان اسمبلی فلور پر پیش کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کو باہر سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
دوسری جانب ڈاکٹر عبد اللہ نے اپنے کاغذاتِ نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق جے یو آئی (ف) کی جانب سے مولانا لطف الرحمٰن کو وزارتِ اعلیٰ کا امیدوار بنایا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ (ن) کی طرف سے ڈاکٹر عباد اللہ خان کو امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔
اپوزیشن اتحاد نے مولانا لطف الرحمٰن کے نام پر اتفاق کرلیا ہے۔
مولانا عطاالرحمٰن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں وزارتِ اعلیٰ کے انتخاب میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گی، جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کو وزارتِ اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اس پیشرفت کے بعد صوبائی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے۔