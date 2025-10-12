لائیو ٹی وی  
سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر عبدالکریم العیسٰی اہم دورہ پر پاکستان پہنچ گئے

وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد ہوسف نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا
ویب ڈیسک
شائع 12 اکتوبر 2025 10:28pm
پاکستان

سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر عبدالکریم العیسٰی اہم دورہ پر پاکستان پہنچ گئے.

ڈاکٹر عبدالکریم العیسٰی کی پاکستان آمد پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد ہوسف نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔

اسلام آباد ایئرپورٹ پر معززمہمان کا استقبال کرنے کیلئے، سعودی سفیر نواف سعید المالکی، وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطا الرحمن،سینیٹر حافظ عبدالکریم، سینیٹر طلحہ محمود، چیئرمین پاکستان علما کونسل حافظ اشرفی، کنٹری ہیڈ رابطہ عالم اسلامی سعد مسعود الحارثی بھی موجود تھے۔

ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی پاکستان کے 6 روزہ دورے میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔

