فیصل بینک اور پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا مشترکہ اقدام: ’بائیک اے کاز ’ ریس کے ذریعے بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کی معاونت
فیصل بینک لمیٹڈ نے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے ”بائیک اے کاز 2025“ سائیکلنگ ریس کا انعقاد کیا۔ یہ ایونٹ فیصل بینک کے سماجی فلاح، خواتین کو بااختیار بنانے اور صحت عامہ کے فروغ کے عزم کا عملی مظہر قرار دیا گیا۔
یہ کمیونٹی سائیکلنگ ایونٹ اپنے دوسرے ایڈیشن میں منعقد ہوا، جس کا مقصد بریسٹ کینسر کے خلاف جدوجہد کرنے والی خواتین کے لیے فنڈز جمع کرنا اور اس بیماری کے حوالے سے عوامی آگاہی بڑھانا تھا۔ فیصل بینک اور پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر اس مہم کے ذریعے کارپوریٹ سیکٹر اور سائیکلنگ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تاکہ بریسٹ کینسر کے خلاف اجتماعی کوششوں کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
پاکستان میں بریسٹ کینسر خواتین کو لاحق سب سے سنگین امراض میں سے ایک ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر 9 میں سے 1 خاتون اس بیماری کے خطرے سے دوچار ہے، جبکہ ہر سال تقریباً 83 ہزار نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ علاج کی سہولتوں کی کمی اور تاخیر سے تشخیص کے باعث تقریباً 40 ہزار خواتین اپنی جان کی بازی ہار دیتی ہیں۔ اسی تناظر میں پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر (جے پی ایم سی) میں جدید تشخیص اور علاج کے لیے ایک نیا مرکز قائم کر رہی ہے۔ اس منصوبے میں پاکستان کے پہلے “ویمن بریسٹ کینسر بے” کا قیام بھی شامل ہے، جہاں مریضوں کو جدید ریڈی ایشن تھراپی بغیر کسی دل کو نقصان پہنچائے بالکل مفت فراہم کی جائے گی۔
ریس کا آغاز سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی چوک سے ہوا، جہاں درجنوں سائیکلسٹوں نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر تک سفر کیا۔ شرکاء نے اس سفر کے ذریعے بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس مہم سے حاصل ہونے والی تمام رقم ان مستحق مریضوں کے علاج پر خرچ کی جائے گی جو بروقت علاج کی سہولتوں سے محروم ہیں۔
اس موقع پر فیصل بینک کی سینئر مینجمنٹ اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر جے پی ایم سی کے سائبر نائف فیسلیٹی میں شیلڈز تقسیم کی گئیں، جہاں منتظمین اور شرکاء کو ان کے جذبے اور تعاون کے اعتراف میں سراہا گیا۔
فیصل بینک کے ترجمان نے کہا کہ بینک صحت عامہ اور فلاحی منصوبوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ ذمہ داری محض کاروبار تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل تک پھیلنی چاہیے جہاں ہر شہری کو معیاری علاج اور صحت کی سہولتیں بآسانی دستیاب ہوں۔
”بائیک اے کاز 2025“ کو کراچی کے سماجی و فلاحی حلقوں میں ایک مثبت اور بامقصد اقدام قرار دیا جارہا ہے، جو نہ صرف بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کے لیے امید کی کرن ہے بلکہ عوام میں آگاہی پھیلانے کا مؤثر ذریعہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔