رواں برس حج کے خواہشمند افراد کے لیے بکنگ کی آخری تاریخ سامنے آگئی
رواں برس پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج کی سعادت حاصل کرنے والے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت بکنگ میں 4 دن باقی رہ گئے ہیں جب کہ 17 اکتوبر کی شب وزارت کا پورٹل بند کر دیا جائے گا اور مزید بکنگ ممکن نہ ہو گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت بکنگ میں چار دن باقی رہ گئے ہیں، پرائیویٹ حج کی بکنگ 17 اکتوبر تک جاری رہے گی اور مقررہ مدت کے بعد 17 اکتوبر کی شب وزارتِ مذہبی امور کا پورٹل بند کر دیا جائے گا۔
ذرائع نے بتایا کہ پرائیویٹ حج اسکیم میں 16 ہزار نشستیں دستیاب ہیں جب کہ اب تک 44 ہزار عازمین کی بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ سعودی وزارتِ حج کے احکامات کی روشنی میں بکنگ کی مدت میں توسیع ممکن نہیں۔
وزارتِ مذہبی امور نے تمام نجی حج آپریٹرز کو بروقت بکنگ مکمل کرنے کی ہدایت کردی اور بروقت بکنگ مکمل کرنے کے لیے آگہی مہم چلانے کا بھی حکم دیا ہے۔
وزارت مذہبی امور حج بکنگ میں تیزی کے لیے پرائیویٹ آپریٹرز کو تحریری ہدایت بھی دے چکی ہے۔
ذرائع کے مطابق 25 روز میں پرائیویٹ آپریٹرز تقریباً 23 ہزار عازمین کی بکنگ کر چکے ہیں، جب کہ گزشتہ برس حج سے محروم رہنے والے 21 ہزار 654 عازمین کو بھی اس سال حج پر بھجوایا جائے گا۔
رواں برس پرائیویٹ آپریٹرز کا کوٹہ 90 ہزار سے کم کر کے 60 ہزار کر دیا گیا ہے، جن میں سے 38 ہزار 346 کے حج کوٹے پر بکنگ جاری ہے۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت بکنگ کا آغاز 19 ستمبر کو کیا گیا تھا۔