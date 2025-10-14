لائیو ٹی وی  
منگل, اکتوبر 14, 2025  
20 Rabi Al-Akhar 1447  
اپوزیشن لیڈر کو نوبل انعام ملنے کے بعد وینزویلا نے ناروے میں اپنا سفارت خانہ بند کیوں کیا؟

وینزویلا, آسٹریلیا میں بھی سفارت خانہ بند اور دو افریقی ممالک میں سفارت خانے قائم کرے گا۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 14 اکتوبر 2025 01:28pm
دنیا

وینزویلا کی حکومت نے ناروے میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نوبیل امن انعام کے اعلان کو صرف چار روز گزرے ہیں، اور یہی امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ سفارتخانے کی بندش کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔

ناروے کی نوبیل کمیٹی نے رواں سال کا نوبیل امن انعام وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ’ماریا کورینا مچاڈو‘ کو دینے کا اعلان کیا تھا۔

وینزویلا کی حکومت نے آسٹریلیا میں بھی اپنا سفارت خانہ بند کرنے اور ساتھ ہی دو افریقی ممالک زمبابوے اور برکینا فاسو میں سفارت خانے قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔

رائٹرز کے مطابق وینزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ سفارت خانوں کی بندش کو ”اسٹریٹیجک تنظیمِ نو“ کا حصہ قرار دیا۔ اور ان دونں ممالک میں وینزویلا کے شہریوں کو قونصلر خدمات دیگر سفارتی مشنز کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، جس کی تفصیلات آئندہ دنوں میں جاری کر دی جائیں گی۔

بی بی سی کے مطابق ناروے نے اس اقدام کو ”افسوس ناک“ قرار دیا ہے۔

امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی جمہوریت پسند رہنما ماریا کورینا مچاڈو کے نام

نارویجین وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ”ہم کئی مسائل پر اختلافات کے باوجود وینزویلا کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس انداز سے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔“ انہوں نے مزید کہا کہ ”نوبیل کمیٹی حکومتی عمل دخل سے مکمل طور پر آزاد ہے۔“

Norway

Nobel Peace Prize

VENEZUELA

Nobel Prize 2025

maria corina machado

