کراچی میں چہل قدمی کے دوران حادثہ، معروف اداکار مصطفٰی قریشی کی ٹانگ ٹوٹ گئی
میرا سر سڑک سے ٹکرایا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھ بچ گئی، مصطفٰی قریشی
پاکستان کی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار مصطفٰی قریشی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں چھ ہفتے گھر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
ممتاز اداکار مصطفٰی قریشی نے بتایا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد گھر کے باہر واک کر رہے تھے کہ اچانک ایک کھدی ہوئی سڑک میں ان کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بری طرح گر گئے۔
مصطفٰی قریشی نے کہا کہ ”میرا سر سڑک سے ٹکرایا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھ بچ گئی۔“
انہوں نے شہری انتظامیہ سے اپیل کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے تاکہ شہر کی سڑکیں درست کی جائیں۔
اداکار نے یہ بھی بتایا کہ انہیں پیپلز پارٹی کے سینیئر رہنما رضا ربانی کی کتاب کی تقریب میں جانا تھا، لیکن حادثے کی وجہ سے وہ تقریب میں شرکت نہ کر سکے۔
