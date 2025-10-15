لائیو ٹی وی  
بدھ, اکتوبر 15, 2025  
21 Rabi Al-Akhar 1447  
امریکی میڈیا کا پینٹاگون کی پابندیاں ماننے سے انکار

آزاد اور خود مختار صحافت کےاصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، امریکی میڈیا
ویب ڈیسک
شائع 15 اکتوبر 2025 10:09am
دنیا

امریکی میڈیا اداروں نے پینٹاگون کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر لگائی گئی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات آزاد صحافت کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور وہ اس دباؤ کے باوجود امریکی فوج کی کوریج جاری رکھیں گے۔

سی این این، اے بی سی، سی بی ایس، این بی سی اور فاکس نیوز نے اپنے مشترکہ بیان میں پینٹاگون کی پالیسی کو ”غیر جمہوری اور آزادیٔ اظہار کے منافی“ قرار دیا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ آزاد اور خودمختار صحافت کے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی عوام کو حقائق تک رسائی کا حق ہے اور ہم یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ان پابندیوں کو ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عمل سے نہ صرف آزادئ صحافت پر قدغن بلکہ عوامی معلومات کا حق سلب کرنے کے بھی مترادف ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہم قومی سلامتی کا احترام کرتے ہیں لیکن آزاد اور خودمختار صحافت کے اصول پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کریں گے۔

واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پینٹاگون کے پریس آفس نے قومی سلامتی کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک تحریری عہد نامے پر دستخط کریں۔ جس کا مقصد صحافیوں کو کسی بھی غیر منظور شدہ مواد کو حاصل کرنے یا استعمال کرنے سے گریز کرنے کا ذکر تھا۔

پینٹاگون کے ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ جو صحافی اس پر دستخط نہیں کریں گے انہیں پینٹاگون کی عمارت تک رسائی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔

ان پابندیوں کے خلاف ہی پانچ بڑے امریکی میڈیا اداروں نے منگل کی سہ پہر مشترکہ بیان جاری کیا اور واضح طور پر ان دستاویزات پر دستخط سے انکار کر دیا۔

