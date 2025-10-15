امریکی میڈیا کا پینٹاگون کی پابندیاں ماننے سے انکار
امریکی میڈیا اداروں نے پینٹاگون کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر لگائی گئی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات آزاد صحافت کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور وہ اس دباؤ کے باوجود امریکی فوج کی کوریج جاری رکھیں گے۔
سی این این، اے بی سی، سی بی ایس، این بی سی اور فاکس نیوز نے اپنے مشترکہ بیان میں پینٹاگون کی پالیسی کو ”غیر جمہوری اور آزادیٔ اظہار کے منافی“ قرار دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ آزاد اور خودمختار صحافت کے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی عوام کو حقائق تک رسائی کا حق ہے اور ہم یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ان پابندیوں کو ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عمل سے نہ صرف آزادئ صحافت پر قدغن بلکہ عوامی معلومات کا حق سلب کرنے کے بھی مترادف ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہم قومی سلامتی کا احترام کرتے ہیں لیکن آزاد اور خودمختار صحافت کے اصول پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کریں گے۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پینٹاگون کے پریس آفس نے قومی سلامتی کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک تحریری عہد نامے پر دستخط کریں۔ جس کا مقصد صحافیوں کو کسی بھی غیر منظور شدہ مواد کو حاصل کرنے یا استعمال کرنے سے گریز کرنے کا ذکر تھا۔
پینٹاگون کے ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ جو صحافی اس پر دستخط نہیں کریں گے انہیں پینٹاگون کی عمارت تک رسائی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔
ان پابندیوں کے خلاف ہی پانچ بڑے امریکی میڈیا اداروں نے منگل کی سہ پہر مشترکہ بیان جاری کیا اور واضح طور پر ان دستاویزات پر دستخط سے انکار کر دیا۔