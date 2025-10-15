26 نومبر احتجاج: علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد
علیمہ خان پر 26 نومبر احتجاج کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کل تک ملتوی کردی گئی۔
تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر احتجاج کیس کے سلسلے میں عدالت نے علیمہ خان کی ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جرم کی کارروائی کل منگل 14 اکتوبر تک ملتوی کردی۔
عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے استغاثہ کے پانچ گواہان کو طلب کر لیا ہے جن میں سب انسپکٹر ظہیر اور سب انسپکٹر اقبال بھی شامل ہیں، جو اپنی شہادت ریکارڈ کرائیں گے۔
علاوہ ازیں، اے ایس آئی کاظم رضا، طارق محمود اور کانسٹیبل بابر کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے حکم دیا کہ کل منگل 14 اکتوبر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی ۔
عدالت نے مقدمہ کی مزید سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کی کارروائی اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے کی۔