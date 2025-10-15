لائیو ٹی وی  
وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا

وزیراعظم شہبازشریف کی صدر آصف زرداری سے اہم ملاقات آج ہوگی
طارق چوہدری
شائع 15 اکتوبر 2025 03:26pm
پاکستان

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کرلیا ہے، اجلاس میں ملک کی سیاسی و معاشی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افغان طالبان، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی سے متعلق معاملات بھی زیرِ غور آئیں گے۔

وزیراعظم اپنے حالیہ مصر کے دورے اور غزہ امن سربراہی اجلاس میں پاکستان کے کردار سے کابینہ ارکان کو آگاہ کریں گے۔

AAJ News Whatsapp

ذرائع کے مطابق غزہ امن کانفرنس کے دوران پاکستان کو ایک اہم مقام حاصل رہا۔ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلے بھی توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے۔

وزیراعظم شہباز شریف کی صدرآصف زرداری سے اہم ملاقات آج ہوگی

دوسری جانب، وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان آج ایوانِ صدر میں اہم ملاقات متوقع ہے۔

ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی امور اور آزاد جموں و کشمیر کی صورتِ حال پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا، ملاقات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر بھی غور کیا جائے گا۔

