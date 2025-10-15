لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
21 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

پاک فوج کی مہمند اور شمالی وزیرستان میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 37 خوارج ہلاک

پاک فوج کی جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو فتنہ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کردیا۔
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 15 اکتوبر 2025 06:16pm
پاکستان

پاک فوج نے مہمند اور شمالی وزیرستان میں 2 مختلف کارروائیوں کے دروان تشکیل میں آنے والے 37 خوارجیوں کو ہلاک کردیا ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی سخت جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو فتنۃ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کردیا، افغان طالبان کی فتنہ الخوارج کی مدد سے ایک بڑی تشکیل مہمند بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پاک فوج کی بروقت کارروائی سے تشکیل میں شامل 30 خوارج ہلاک کردیے گئے۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ تشکیل بھیجنے کا مقصد مہمند کے سرحدی علاقہ ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا، یہ در اندازی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کی ناکام کوشش تھی۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور مزید خوارجین کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔

دوسری جانب سکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج نے 14 اکتوبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے ابا خیل میں خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی، کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد گروہ کو نشانہ بناتے ہوئے 7 خوارج جہنم واصل کیے۔

AAJ News Whatsapp

سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج کے ہاتھوں ہلاک کیے گئے خوارج کا ہدف علاقے میں دہشت گردی کے منصوبہ کو عملی جامعہ پہنانا تھا۔

سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج اور سکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کلین اپ آپریشن جاری رہے گا۔

North Waziristan

pakistan army

security forces

security forces operation

Pak Afghan Clash

pakistan strikes on afghanistan

mehmond

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین