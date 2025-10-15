لائیو ٹی وی  
بدھ, اکتوبر 15, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
افغان صورت حال کے دوران بھارتی حملہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا: خواجہ آصف

پاکستان میں 40 لاکھ افغان موجود ہیں، انہیں رکھنے سے اندرونی محاذ بھی کھڑا ہوسکتا ہے، وزیر دفاع
ویب ڈیسک
شائع 15 اکتوبر 2025 09:50pm
پاکستان

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت اور افغان طالبان کا الگ الگ انتظام کر رکھا ہے، افغان صورت حال کے دوران بھارتی حملہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا، پاکستان میں 40 لاکھ افغان موجود ہیں، انہیں پاکستان میں رکھا تو اندرونی محاذ بھی کھڑا ہوسکتا ہے۔

بدھ کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغان صورت حال پر سعودی عرب اور قطر سے رابطہ ہے، بھارت کے حملے کو خارج الزامکان قرار نہیں دے سکتے، ہم نے افغانستان اور بھارت کے لیے علیحدہ انتظامات کیے ہوئے ہیں۔

خواجہ آصف نے کہا کہ آج بھی 40 لاکھ افغانی ہماری سرزمین پر بیٹھے ہیں، ان میں زیادہ تر غیرقانونی طور پر مقیم ہیں، یہ لوگ بڑی اونچی اونچی جگہوں پر پہنچ گئے ہیں، جب ان کی وفاداری ہی نہیں تو ہم انہیں کیسے رکھ سکتے ہیں، انہیں پاکستان میں رکھیں گے تو اندرونی محاذ بھی کھڑا ہوسکتا ہے۔

غزہ کے حوالے سے وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ میں پاکستانی فوج کی موجودگی ہونی چاہیے۔

