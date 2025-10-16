امریکی وزیر دفاع کا طیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا
امریکی وزیر دفاع کے طیارے کی ونڈ شیلڈ میں دوران پرواز شگاف پڑگیا۔ پیٹ ہیگستھ برسلز میں نیٹو وزرائے دفاع کی کانفرنس میں شرکت کے بعد امریکا واپس جا رہے تھے۔
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کے طیارے کی ونڈ شیلڈ میں پرواز کے دوران دراڑ پڑنے** کے بعد طیارے کو برطانیہ میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔
پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ طیارے کو حفاظتی اقدامات کے تحت برطانیہ کے آر اے ایف ملڈن ہال (RAF Mildenhall) میں اتارا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ”طیارے میں سوار تمام افراد بشمول وزیر دفاع ہیگستھ، محفوظ ہیں۔“
لینڈنگ کے بعد پیٹ ہیگستھ نے ایکس پر ایک مختصر پیغام میں کہا: ”سب ٹھیک ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ مشن جاری رہے گا!“
یاد رہے کہ فروری 2025 میں امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے طیارے کو بھی کوکپٹ کی کھڑکی میں دراڑ پڑنے کے باعث پرواز منسوخ کرنی پڑی تھی۔