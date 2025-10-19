پاک افغان جنگ بندی معاہدہ: آئندہ اجلاس میں دہشتگردی کی قابلِ تصدیق نگرانی کا نظام قائم کیا جائے گا، اسحاق ڈار
نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے دوحہ میں گزشتہ شب طے پانے والے معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درست سمت میں اٹھایا گیا پہلا مثبت قدم ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ”ایکس“ پر جاری اپنے بیان میں اسحاق ڈار نے پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کے لیے برادر ممالک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے خطے میں امن کے لیے مؤثر اور قابلِ قدر کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے کہ آئندہ اجلاس، جو ترکیہ کی میزبانی میں ہوگا، اس میں ایک ٹھوس اور قابلِ تصدیق نگرانی کا نظام (Monitoring Mechanism) قائم کیا جائے گا تاکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔
اسحاق ڈار نے زور دیا کہ تمام فریقوں کو اپنی بھرپور کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ مزید انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔