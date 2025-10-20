لائیو ٹی وی  
ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایف سی کے 4 اہلکار شہید، 11 زخمی

ایف سی کے اہلکار گیس کمپنی ایس این جی پی ایل کی سکیورٹی پر مامور تھے
مظہر علی
شائع 20 اکتوبر 2025 12:31pm
پاکستان

خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن کے علاقے کوٹ لالو کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے فرنٹیئر کانسٹیبلری (ایف سی) کے چار اہلکار شہید اور گیارہ زخمی ہوگئے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایف سی کے اہلکار گیس کمپنی ایس این جی پی ایل کی سکیورٹی پر مامور تھے کہ اچانک نامعلوم حملہ آوروں نے گھات لگا کر فائرنگ کردی۔

زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر سی ایم ایچ ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کردیا گیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔

واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔

ذرائع کے مطابق فائرنگ کے دوران حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تاہم فورسز نے ان کی تلاش کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔

