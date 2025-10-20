ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایف سی کے 4 اہلکار شہید، 11 زخمی
خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن کے علاقے کوٹ لالو کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے فرنٹیئر کانسٹیبلری (ایف سی) کے چار اہلکار شہید اور گیارہ زخمی ہوگئے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایف سی کے اہلکار گیس کمپنی ایس این جی پی ایل کی سکیورٹی پر مامور تھے کہ اچانک نامعلوم حملہ آوروں نے گھات لگا کر فائرنگ کردی۔
زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر سی ایم ایچ ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کردیا گیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔
ذرائع کے مطابق فائرنگ کے دوران حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تاہم فورسز نے ان کی تلاش کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔