لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 20, 2025  
26 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

پولیس رویے سے تنگ 24 خواجہ سراؤں نے اجتماعی طور پر زہر پی لیا

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں خواجہ سراؤں کو ایک ساتھ زہریلا فنائل پیتے دیکھا جا سکتا ہے
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 20 اکتوبر 2025 03:25pm
دنیا

بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس کے مبینہ ناروا رویے سے دلبرداشتہ ہو کر دو درجن کے قریب خواجہ سراؤں نے اجتماعی طور پر زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ اندور شہر میں پیش آیا، جہاں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں تقریباً 24 خواجہ سراؤں کو ایک ساتھ زہریلا فنائل پیتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ڈاکٹر بسنت کمار ننگوال، سپرنٹنڈنٹ انچارج مہاراجہ یشونت راؤ اسپتال نے صحافیوں کو بتایا، ”25 ٹرانسجینڈر افراد کو ہمارے اسپتال لایا گیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے فینائل ایک ساتھ پیا، لیکن اس کی فوری تصدیق نہیں کی جاسکتی۔“

AAJ News Whatsapp

اس بارے میں پوچھے جانے پر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس راجیش داندوتیا نے کہا، ”تحقیقات کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ ان افراد نے کس چیز کا استعمال کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔“

رپورٹس کے مطابق خواجہ سرا اپنے ساتھی کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ جنسی زیادتی کے واقعے پر انصاف کے مطالبے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، تاہم پولیس کی جانب سے کارروائی نہ ہونے پر انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا۔

تمام متاثرہ خواجہ سراؤں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت خطرے سے باہر قرار دی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کی تلاش جاری ہے اور گرفتاری کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

اس واقعے کے بعد بھارت کے مختلف شہروں میں خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے انصاف کے مطالبات میں شدت آ گئی ہے۔

Trans People

Consume 'Phenyl'

In Madhya Pradesh

Hospitalised

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین