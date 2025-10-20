لائیو ٹی وی  
پیر, اکتوبر 20, 2025  
26 Rabi Al-Akhar 1447  
ملکی معیشت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اہم خبر آگئی

ترسیلات زر میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 20 اکتوبر 2025 05:01pm
کاروبار

ملکی معیشت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس میں آ گیا، تاہم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ستمبر میں 110 ملین ڈالر سرپلس رہا جبکہ اگست میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ برآمدت نہ بڑھنے کے باجود کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا بڑی بات ہے، ترسیلات زر میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ’ایکس‘ پر اس خبر کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی کی گئی ہے جس کے کیشپن میں لکھا گیا کہ، ”ملکی کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نے ستمبر 2025 میں 110 ملین کا سرپلس ریکارڈ کیا جبکہ اگست 2025 میں 32 کروڑ 50 لاکھ ملین کا خسارہ تھا۔“

current account

STATE BANK OF PAKISTAN (SBP)

recorded surplus

110 milion dollar

