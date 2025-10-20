ملکی معیشت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اہم خبر آگئی
ترسیلات زر میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔
ملکی معیشت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس میں آ گیا، تاہم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ستمبر میں 110 ملین ڈالر سرپلس رہا جبکہ اگست میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ برآمدت نہ بڑھنے کے باجود کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا بڑی بات ہے، ترسیلات زر میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ’ایکس‘ پر اس خبر کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی کی گئی ہے جس کے کیشپن میں لکھا گیا کہ، ”ملکی کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نے ستمبر 2025 میں 110 ملین کا سرپلس ریکارڈ کیا جبکہ اگست 2025 میں 32 کروڑ 50 لاکھ ملین کا خسارہ تھا۔“
