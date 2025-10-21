لائیو ٹی وی  
اپوزیشن اتحاد نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزبِ اختلاف نامزد کردیا

درخواست پر اپوزیشن کے 74 اراکینِ اسمبلی کے دستخط موجود، پی ٹی آئی کے تین اراکین درخواست پر دستخط نہیں کر سکے
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 21 اکتوبر 2025 01:02pm
پاکستان
قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے باضابطہ طور پر محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ درخواست سیکرٹری قومی اسمبلی مشتاق کے دفتر میں جمع کروائی گئی، جسے چیف وہِپ عامر ڈوگر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے پیش کیا۔

ذرائع کے مطابق درخواست پر اپوزیشن کے 74 اراکینِ اسمبلی کے دستخط موجود ہیں، جنہوں نے متفقہ طور پر محمود خان اچکزئی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تاہم، پی ٹی آئی کے تین اراکین بیرونِ ملک ہونے کے باعث درخواست پر دستخط نہیں کر سکے۔

چیف وہِپ عامر ڈوگر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی درخواست جمع کرائی
اپوزیشن کے اس اقدام کے بعد محمود خان اچکزئی باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی قیادت کریں گے اور حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔

سیکرٹری قومی اسمبلی کے دفتر میں درخواست جمع کرانے کے بعد اب محمود خان اچکزئی کی باضابطہ تقرری کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے نمائندے کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں گے۔

