38 سالہ پاکستانی اسپنر نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹس لینے کا اعزاز حاصل کرلیا

آصف آفریدی نے اسٹبس اور زورزی کے درمیان جاری اہم شراکت داری کو بھی توڑا
ویب ڈیسک
شائع 22 اکتوبر 2025 11:10am
کھیل

38 سالہ پاکستانی اسپنر نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹس لینے کا اعزاز حاصل کرلیا، آصف آفریدی نے اسٹبس اور زورزی کے درمیان جاری اہم شراکت داری کو بھی توڑ کر تاریخی کارنامہ انجام دے دیا۔

پاکستان کے اسپنر آصف آفریدی نے راولپنڈی ٹیسٹ میں اپنے ڈیبیو پر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کیں، جس سے پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگئی۔ 38 سالہ آصف آفریدی نے اپنے پہلے میچ میں جو کارنامہ انجام دیا، وہ واقعی قابلِ تعریف تھا۔

جنوبی افریقہ نے 185 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ کے ساتھ اپنی اننگز کا آغاز کیا، تو آصف آفریدی کی چوتھی گیند پر کائل ویرین کو محمد رضوان کے ہاتھوں کیچ کروا کر ان کی اہم وکٹ حاصل کی۔ اس کے بعد، ٹرسٹان اسٹبس 76 اور سائمن ہارمر 2 رنز بنا کر آصف آفریدی کے ہاتھوں پویلین لوٹے۔

AAJ News Whatsapp

آصف آفریدی کی یہ شاندار کارکردگی انہیں پاکستان کے دوسرے لیفٹ آرم اسپنر بنا دیتی ہے جنہوں نے اپنے ڈیبیو پر پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں۔

اب تک جنوبی افریقا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے ہیں، اور ان کے پاس ابھی بھی 123 رنز کا خسارہ باقی ہے۔

پچھلے روز، پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقا نے اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تھا۔ اس دوران، ریان ریکلٹن 14 رنز بنا کر شاہین آفریدی کا شکار بنے تھے، جبکہ ٹونی ڈی زورزی 55، کپتان ایڈن مارکرم 32 اور ڈیوالڈ بریوس بغیر کسی رن کے آؤٹ ہو گئے۔

