38 سالہ پاکستانی اسپنر نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹس لینے کا اعزاز حاصل کرلیا
38 سالہ پاکستانی اسپنر نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹس لینے کا اعزاز حاصل کرلیا، آصف آفریدی نے اسٹبس اور زورزی کے درمیان جاری اہم شراکت داری کو بھی توڑ کر تاریخی کارنامہ انجام دے دیا۔
پاکستان کے اسپنر آصف آفریدی نے راولپنڈی ٹیسٹ میں اپنے ڈیبیو پر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کیں، جس سے پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگئی۔ 38 سالہ آصف آفریدی نے اپنے پہلے میچ میں جو کارنامہ انجام دیا، وہ واقعی قابلِ تعریف تھا۔
جنوبی افریقہ نے 185 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ کے ساتھ اپنی اننگز کا آغاز کیا، تو آصف آفریدی کی چوتھی گیند پر کائل ویرین کو محمد رضوان کے ہاتھوں کیچ کروا کر ان کی اہم وکٹ حاصل کی۔ اس کے بعد، ٹرسٹان اسٹبس 76 اور سائمن ہارمر 2 رنز بنا کر آصف آفریدی کے ہاتھوں پویلین لوٹے۔
آصف آفریدی کی یہ شاندار کارکردگی انہیں پاکستان کے دوسرے لیفٹ آرم اسپنر بنا دیتی ہے جنہوں نے اپنے ڈیبیو پر پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں۔
اب تک جنوبی افریقا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے ہیں، اور ان کے پاس ابھی بھی 123 رنز کا خسارہ باقی ہے۔
پچھلے روز، پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقا نے اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تھا۔ اس دوران، ریان ریکلٹن 14 رنز بنا کر شاہین آفریدی کا شکار بنے تھے، جبکہ ٹونی ڈی زورزی 55، کپتان ایڈن مارکرم 32 اور ڈیوالڈ بریوس بغیر کسی رن کے آؤٹ ہو گئے۔