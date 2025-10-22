خیبرپختونخوا حکومت کے انکار پر محسن نقوی کا بلٹ پروف گاڑیاں فوراً بلوچستان بھجوانے کا حکم
خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے وفاقی وزارتِ داخلہ کی دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کے بعد وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ یہ تمام گاڑیاں فوری طور پر بلوچستان بھجوائی جائیں گی تاکہ صوبے میں انسدادِ دہشت گردی کے اقدامات کو مزید تقویت مل سکے۔
وفاقی وزیرِ داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں کہا کہ خیبرپختونخوا کے لیے مختص بلٹ پروف گاڑیاں اب بلوچستان بھیجی جا رہی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں قابلِ فخر ہیں اور بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی سے ان کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔
محسن نقوی کا یہ بیان وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ایک ٹویٹ کے جواب میں سامنے آیا، جس میں سرفراز بگٹی نے کہا تھا کہ خیبرپختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہے، اس لیے مؤثر کارروائیوں کے لیے اضافی حفاظتی سازوسامان کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوام کا تحفظ حکومتِ بلوچستان کی اولین ترجیح ہے اور سیکیورٹی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ چند روز قبل وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے تین بلٹ پروف گاڑیاں خیبرپختونخوا پولیس کے حوالے کی تھیں۔ تاہم نومنتخب وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے ان گاڑیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے پولیس کو ہدایت دی کہ یہ گاڑیاں واپس کر دی جائیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وفاقی گاڑیاں ناقص ہیں اور صوبائی حکومت پولیس کے لیے نئی گاڑیاں اور اضافی وسائل خود فراہم کرے گی۔
تاہم، سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بلٹ پروف گاڑیاں اگرچہ پرانی ہیں، لیکن ان کی حفاظتی افادیت مکمل طور پر برقرار ہے اور وفاقی وزارتِ داخلہ نے انہیں پولیس کے سیکیورٹی آپریشنز کے لیے مختص کیا تھا۔