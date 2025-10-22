بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ میں دھنس گیا
بھارتی صدر دروپدی مُرمو کے ہیلی کاپٹر کے اترنے کے فوراً بعد کیرالہ میں نیا بنایا گیا ہیلی پیڈ زمین میں دھنس گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق، ہیلی پیڈ کا اصل مقام نِلاکل طے کیا گیا تھا، لیکن خراب موسم کے باعث آخری لمحے میں اس کا مقام بدل کر پرمدم رکھ دیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ ہیلی پیڈ کی تعمیر گزشتہ رات دیر تک جاری رہی تھی، اور اس پر آج صبح صدر کے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنا تھا۔ تاہم، کنکریٹ پوری طرح خشک نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے وزن کے سبب زمین دھنس گئی۔
ایک سینئر پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ وقت کی کمی کے باعث کنکریٹ مکمل طور پر سخت نہیں ہو سکا تھا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر کے پہیوں کے نیچے دباؤ بننے سے زمین میں گہرے نشان پڑ گئے۔
اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں پولیس اور فائر بریگیڈ کے اہلکار بھارتی فضائیہ کے Mi-17 ہیلی کاپٹر کو دھنسی ہوئی زمین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اس حوالے سے مزید معلوم ہوا ہے کہ صدر دروپدی مرمو پرمادم کے مقام پر اتریں لیکن حادثے کے باعث وہاں سے وہ سڑک کے ذریعے پمپا تک گئیں جب کہ اس سے پہلے صدر مرمو کو نیلاکل میں اترنا تھا لیکن کل شام بارش اور موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں پرمادم منتقل کیا گیا تھا۔
اس کے باوجود، صدر مرمو نے کامیابی کے ساتھ اپنے دورے کا آغاز کیا اور سبریمالا مندر میں درشن کرنے کے بعد تھروننتھاپورم واپس آئیں۔ اس سفر میں وہ سبریمالا مندر میں درشن کرنے والی پہلی خاتون صدر بن گئیں، اور وہ اس سے قبل صرف دوسرے صدر کے طور پر اس مذہبی مقام پر آئی ہیں، جب 1970 کی دہائی میں صدر وی وی گیری نے یہاں درشن کیے تھے۔
صدر مرمو کا کیرلہ کا یہ دورہ 24 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس دوران وہ مختلف تاریخی، ثقافتی، اور تعلیمی تقاریب میں شرکت کریں گی، جن میں سابق صدر کے آر نارائنن کا مجسمہ انوکھا افتتاح، سِوگری مت میں سری نارائنہ گرو کی مہا سمادھی کی صدی تقریبات، اور پالا، کوٹائیام ضلع میں سینٹ تھامس کالج کی پلاتینم جوبلی کی اختتامی تقریب شامل ہیں۔