بدھ, اکتوبر 22, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
حکومت پنجاب کا غیر قانونی رہائشیوں اور انتہاپسندی کے خلاف سخت پالیسی اپنانے کا فیصلہ

غیر قانونی اجتماعات، زبردستی دکانیں اور بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے، اجلاس میں فیصلہ
شوکت علی
اپ ڈیٹ 22 اکتوبر 2025 08:24pm
پاکستان

پنجاب حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید مستحکم بنانے کے لیے انتہاپسندی اور سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیرِ صدارت لاہور میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں اور ریاست کے خلاف سرگرم انتہاپسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔

اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف بھی پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے کارروائی کی جائے گی۔

صوبائی حکومت نے تمام اضلاع میں وِسل بلور سیل کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، پنجاب پولیس کا خصوصی سیل بھی قائم کیا گیا ہے جو انتہاپسندوں اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف شکایات کو نمٹائے گا۔

اجلاس میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کو سختی سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر بھی سخت پابندی اور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ غیرقانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے قوانین لاگو ہوں گے۔

