پاسپورٹ ڈیزائن میں تبدیلی کی خبریں، محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کی وضاحت سامنے آگئی
حکومت نے پاکستانی پاسپورٹ کا ڈیزائن مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔
ذرائع کے مطابق وزارتِ داخلہ نے پاسپورٹ ڈیزائن تبدیل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نئے پاسپورٹ میں صوبوں کی تاریخی اور اہم عمارات کی تصاویر شامل ہوں گی۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ پاسپورٹ میں نئے سیکیورٹی فیچرز کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسپورٹس کے بیرونی صفحات کا رنگ پہلے جیسا ہی رہے گا، پاسپورٹ کے اندرونی صفحات کا رنگ تبدیل کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق جدید پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔
محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کی وضاحت
حکومت کی طرف سے پاسپورٹ کے ڈیزائن سے متعلق تبدیلیوں کی خبروں پر محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے۔
محکمہ پاسپورٹس کے مطابق نئے پاسپورٹس میں والدکے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا۔ نئے پاسپورٹس میں جدید سیکیورٹی فیچرز کو شامل کیا جائے گا۔
محکمہ پاسپورٹس نے وضاحت میں کہا ہے کہ ویزہ پیجز میں ملک کی تاریخی عمارات کو بھی پرنٹ کیا جائے گا۔
محکمہ پاسپورٹس کے مطابق نئی بک لیٹس کی چھپائی پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کے پاس جاری کی گئی ہیں۔
محکمہ پاسپورٹس نے مزید بتایا ہے کہ پاسپورٹ فیچرز میں تبدیلیاں جدت کے اصولوں کےتحت کی جارہی ہیں، فیچرز کے علاوہ پاسپورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جارہی۔