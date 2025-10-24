لائیو ٹی وی  
جمعہ, اکتوبر 24, 2025  
01 Jumada Al-Awwal 1447  
سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں آپریشن، 8 خوارج ہلاک

خفیہ اطلاعات پر کارروائی لکی مروت کے علاقہ وانڈہ شیخ اللہ میں کی گئی، سکیورٹی ذرائع
naveed-akbar نوید اکبر
اپ ڈیٹ 24 اکتوبر 2025 12:57pm
پاکستان

سیکیورٹی فورسز نے 24 اکتوبر کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر لکی مروت کے علاقے وانڈہ شیخ اللہ میں کارروائی کرتے ہوئے 8 خوارج ہلاک اور 5 شدید زخمی کر دیے۔

ذرائع کے مطابق، کارروائی نہایت عسکری مہارت سے کی گئی اور خوارج کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔

سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خوارج کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی تک آپریشنز جاری رہیں گے۔

یہ کارروائی سیکیورٹی فورسز کی مؤثر تیاری اور خفیہ معلومات کی بروقت کارروائی کا مظہر ہے، جس نے علاقے میں عوام کی حفاظت اور دہشتگردوں کے خلاف مؤثر پیغام دیا ہے۔

