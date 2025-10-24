سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں آپریشن، 8 خوارج ہلاک
خفیہ اطلاعات پر کارروائی لکی مروت کے علاقہ وانڈہ شیخ اللہ میں کی گئی، سکیورٹی ذرائع
سیکیورٹی فورسز نے 24 اکتوبر کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر لکی مروت کے علاقے وانڈہ شیخ اللہ میں کارروائی کرتے ہوئے 8 خوارج ہلاک اور 5 شدید زخمی کر دیے۔
ذرائع کے مطابق، کارروائی نہایت عسکری مہارت سے کی گئی اور خوارج کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خوارج کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی تک آپریشنز جاری رہیں گے۔
یہ کارروائی سیکیورٹی فورسز کی مؤثر تیاری اور خفیہ معلومات کی بروقت کارروائی کا مظہر ہے، جس نے علاقے میں عوام کی حفاظت اور دہشتگردوں کے خلاف مؤثر پیغام دیا ہے۔
