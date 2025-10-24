لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 24, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

کراچی میں سی آئی اے یونٹ کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت: پولیس تشدد پر سوالات اٹھ گئے

ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر تشدد کے نشانات ملنے کی تصدیق کی گئی ہے۔
shahzaib-hussain شاہزیب حسین
شائع 24 اکتوبر 2025 08:21pm
پاکستان

کراچی میں سی آئی اے اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت نے پولیس تشدد سے متعلق سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر تشدد کے نشانات ملنے کی تصدیق کی گئی ہے۔

پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ طارق کے مطابق 18 سالہ محمد عرفان کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اور نمونے کیمیائی تجزیے کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ عرفان کی حتمی موت کی وجہ کیمیائی رپورٹ کے بعد معلوم ہو سکے گی۔

AAJ News Whatsapp

ورثاء نے الزام عائد کیا کہ عرفان کو سی آئی اے اہلکاروں نے حراست کے دوران بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا۔ مقتول بہاولپور کے سیلاب زدہ علاقے سے روزگار کے لیے کراچی آیا تھا۔

نوجوان کی ہلاکت کے خلاف ورثاء نے سہراب گوٹھ سردخانے کے باہر احتجاج کیا اور لاش سڑک پر رکھ کر دھرنا دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔

بعد ازاں ورثاء اور پولیس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد سات اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، تاہم ورثاء کا کہنا ہے کہ محض معطلی کافی نہیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔

karachi

Sindh Police

human rights

Police Brutality

Police Custody Death

CIA Unit

Torture Allegations

Justice ForIrfan

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین