پیر, اکتوبر 27, 2025  
04 Jumada Al-Awwal 1447  
قیدیوں کی لاشوں کی تلاش، اسرائیل نے مصری ٹیم کوغزہ میں داخلے کی اجازت دے دی

ٹیمیں ییلو لائن کے پارجا کر لاشیں تلاش کریں گی، ترجمان
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 27 اکتوبر 2025 10:30am
دنیا

اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مصری ٹیم کو غزہ میں داخل ہو کر ہلاک یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کی اجازت دے دی گئی ہے۔

اسرائیلی حکومت کے ترجمان کے مطابق، مصری ٹیم اور ریڈ کراس کے اہلکار غزہ میں ییلو لائن کے پار جا کر لاشوں کی تلاش کا کام انجام دیں گے۔

ترجمان نے واضح کیا کہ اس کارروائی کے دوران اسرائیل غزہ کی پٹی پر مکمل سکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی ٹیموں کی سرگرمیوں پر اسرائیلی فورسز کی نگرانی جاری رہے گی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔

دوسری جانب، اسرائیلی وزیراعظم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی کے بارے میں فیصلہ اسرائیل کرے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی سکیورٹی اور مستقبل کے انتظامات سے متعلق حتمی اختیار اسرائیل کے پاس ہی رہے گا۔

ذرائع کے مطابق، مصری اور ریڈ کراس ٹیمیں آئندہ چند دنوں میں غزہ کے شمالی اور وسطی علاقوں میں تلاش کا عمل شروع کریں گی، جہاں متعدد یرغمالیوں کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

