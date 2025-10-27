ایس پی کی خودکشی: عدیل اکبر پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ تھے، رپورٹ
ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کے واقعے سے متعلق اسلام آباد پولیس نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی ہے۔
تحقیقات کے مطابق، ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی ہے۔ پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے واقعے سے متعلق ڈرائیور، آپریٹر اور گن مین کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔
رپورٹ میں ڈاکٹر کا بیان بھی شامل کیا گیا ہے جس کے مطابق عدیل اکبر ”ڈیپ روٹیڈ اسٹریس“ کا شکار تھے۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ عدیل اکبر 8 اکتوبر کو چیک اپ کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔ دوران ملاقات، جب ڈاکٹر نے دفتر سے متعلق دباؤ کے بارے میں پوچھا تو عدیل اکبر نے جواب دیا کہ وہ اپنے کام سے مطمئن اور خوش ہیں۔
تاہم، رپورٹ کے مطابق، عدیل اکبر پروموشن نہ ہونے کے باعث دل برداشتہ تھے اور ڈاکٹر کو متعدد بار خودکشی کے خیالات کا تذکرہ بھی کر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے عدیل اکبر کے اہل خانہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انہیں بلیڈز اور اسلحہ سے دور رکھیں۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی گئی ہے جبکہ تفتیش کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔