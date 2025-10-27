پاکستان کا اپنی فضائی حدود 2 دن کے لیے جزوی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ
روٹس 28 اکتوبرکی دوپہر 12:00 بجے سے بند ہوں گے، سول ایوی ایشن اتھارٹی نے نوٹم جاری کردیا
پاکستان نے اپنی فضائی حدود جزوی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اس حوالے سے نوٹم جاری کر دیا ہے۔
جاری کردہ نوٹم کے مطابق، کچھ مخصوص فضائی راستوں کو عارضی طور پر بند کیا جائے گا۔ یہ بندش 28 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے سے شروع ہو کر 29 اکتوبر کو سہ پہر 3 بجے تک برقرار رہے گی۔
حکام کے مطابق، یہ اقدام فضائی حدود کے انتظام کے معمول کے حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ ہوائی ٹریفک کے محفوظ اور مؤثر بہاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔
ترجمان سول ایوی ایشن کے مطابق، ضرورت کے مطابق پروازوں کو متبادل راستوں پر موڑا جا سکتا ہے۔ تاہم، فضائی حدود کی جزوی بندش کے باوجود ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں اور تجارتی پروازیں متاثر نہیں ہوں گی۔
