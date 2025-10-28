Aaj News

Live

سونے کی قیمت میں مزید کمی، ہزاروں روپے سستا ہوگیا

مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 16 ہزار 362 روپے کا ہوگیا ہے۔
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 28 اکتوبر 2025 01:46pm

پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں گزشتہ دو روز میں سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جس کے بعد آج مارکیٹ میں فی تولہ سونا ہزاروں روپے سستا ہوگیا ہے۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 14 ہزار روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد فی تولہ سونا 4 لاکھ 16 ہزار 362 روپے کا ہوگیا ہے۔

مقامی مارکیٹ میں 10 گرام سونا 12 ہزار 3 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 56 ہزار 963 روپے کا ہوگیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 140 ڈالر کم ہو کر 3 ہزار 940 ڈالر پر آگئی ہے۔

gold price

gold market

gold rate

سونے کی قیمت

مقبول ترین
تازہ ترین