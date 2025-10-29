ٹرمپ کے دورہ جنوبی کوریا سے قبل شمالی کوریا کا کروز میزائل تجربہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ جنوبی کوریا سے چند گھنٹے قبل شمالی کوریا نے کروز میزائلوں کا تجربہ کر کے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کر دیا۔
شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے سی این اے کے مطابق تجربہ بحیرہ زرد میں کیا گیا، جہاں میزائلوں نے دو گھنٹے سے زائد پرواز کے بعد اپنے اہداف کو درست نشانہ بنایا۔
رپورٹ کے مطابق یہ تجربہ شمالی کوریا کی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا گیا۔
حکام نے کہا کہ “یہ کارروائی دشمنوں کو شمالی کوریا کی مضبوط دفاعی طاقت دکھانے کے لیے کی گئی ہے۔”
دوسری جانب جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ وہ صورتِ حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ تجربہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطے کے لیے اپنے سفارتی دورے پر ہیں، جس کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور خطے میں استحکام سے متعلق مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا کا یہ اقدام واشنگٹن اور سیول کے لیے ایک سیاسی پیغام ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کسی بھی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔