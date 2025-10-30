حکومت کا تین سال پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ
وفاقی حکومت نے بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کے ذریعے تین سال پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد اس سہولت کے غلط استعمال کی روک تھام اور ہنڈی و حوالہ کے غیرقانونی لین دین پر قابو پانا بتایا جارہا ہے۔
بزنس ریکارڈر کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ بدھ کے روز وزیرِ تجارت جام کمال خان کی زیرِ صدارت بین الوزارتی اجلاس میں کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ ’ذاتی سامان‘، ’منتقلیِ رہائش‘ اور ’تحفہ اسکیم‘ کو صرف ان پاکستانیوں تک محدود کیا جائے جو واقعی بیرونِ ملک مقیم ہیں۔ تاہم درآمد شدہ گاڑی متعلقہ اوورسیز پاکستانی کے نام پر اس کی رہائش کے ملک سے روانگی سے کم از کم چھ ماہ قبل رجسٹر ہونا لازمی ہوگا۔
رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بعض عناصر اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ تقریباً دو لاکھ روپے میں خریدتے ہیں اور اُن کی شناخت استعمال کرکے حوالہ کے ذریعے گاڑیوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔
بعد ازاں یہ گاڑیاں ایسے افراد کو فروخت کی جاتی ہیں جن کی دولت ظاہر شدہ نہیں ہوتی اور جو مقامی طور پر تیار گاڑیاں کھلے عام نہیں خرید سکتے۔
اجلاس میں وزیرِاعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کے علاوہ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز کے نمائندے بھی شریک تھے۔
اس سے قبل وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کی زیرِ صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے وزارتِ تجارت کی جانب سے درآمدی پالیسی آرڈر 2022 میں ترامیم سے متعلق سمری پر غور کیا تھا۔
کمیٹی نے وزارتِ تجارت کو ہدایت دی تھی کہ تمام فریقین سے مزید مشاورت کے بعد نئی تجاویز دوبارہ پیش کی جائیں۔
آٹو انڈسٹری کی نمائندہ تنظیم نے استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس رجحان سے مقامی آٹو پارٹس کی طلب میں براہِ راست کمی آتی ہے۔ انہوں نے وزیرِ تجارت سے درخواست کی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جو استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کی حوصلہ شکنی کریں۔
رپورٹ کے مطابق سفارشات کو حتمی شکل دینے کے بعد ترمیم شدہ سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) کو منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔