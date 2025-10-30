کراچی میں ای چالان سسٹم کی سنگین غلطی، شہری کو کسی اور کا چالان بھیج دیا
کراچی میں ٹریفک پولیس کے الیکٹرانک چالان سسٹم میں سنگین خامی سامنے آ گئی۔ شہری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے موصول ہونے والے چالان میں غلط کوائف درج ہیں۔
متاثرہ شہری کا کہنا ہے چالان کے مطابق خلاف ورزی 27 اکتوبر کی صبح پونے دس بجے تین تلوار کلفٹن میں ہوئی، تاہم اس وقت وہ اپنے گھر، اسکیم 33 میں موجود تھا۔
شہری کے مطابق اسے موصول ہونے والے چالان میں نمبر پلیٹ کی تصویر الگ جبکہ انگریزی میں لکھا گیا نمبر بھی مختلف تھا۔
ای چالان میں نہ صرف غلط موٹر سائیکل نمبر درج کیا گیا بلکہ متاثرہ شہری کے خلاف 6 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی شامل کر دیے گئے۔
شہری کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 2500 روپے کا چالان موصول ہوا، مگر شہری کا کہنا ہے کہ انہوں نے اُس روز موٹر سائیکل چلائی ہی نہیں۔
واضح رہے کہ کراچی میں جاری ای چالان مہم میں صرف 48 گھنٹوں کے دوران شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 10 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے جاچکے ہیں۔
ٹریفک پولیس کی رپورٹ کے مطابق دو روز میں 12 ہزار 942 الیکٹرانک چالان جاری کیے جا چکے ہیں۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 ہزار 979 چالان جاری کیے گئے، جس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 15 ہزار 539 تک جا پہنچی ہے۔