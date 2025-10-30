کوہستان میں 40 ارب روپے کی میگا کرپشن: ملزم کے گھر سے مزید کروڑوں روپے برآمد
کوہستان میں 40 ارب روپے کے میگا کرپشن کیس میں ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے۔
ذرائع کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن بیورو (نیب) نے کارروائی کے دوران ماسٹر مائنڈ قیصر اقبال کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے برآمد کر لیے ہیں۔ دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران دس، دس کروڑ روپے برآمد کیے گئے ہیں۔
اس سے قبل ان کے گھر سے ایک ارب 60 کروڑ روپے ملے تھے۔ رقم پینٹ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی جس کی نشاندھی ان کی گرفتار اہلیہ نے کی تھی جس کی آج نیوز نے ویڈیو حاصل کر لی ہے۔
نیب ذرائع کے مطابق قیصر اقبال سی اینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ اپر کوہستان میں اگست 2013 سے بطور کلرک اور بعد میں ہیڈ کلرک تعینات رہے۔
اس دوران انہوں نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات تیار کر کے سرکاری خزانے سے رقم غیر قانونی طور پر نکالنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔
ذرائع کے مطابق اربوں روپے قیصر اقبال کی اہلیہ اور ایک کنٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے، جبکہ متعدد بااثر شخصیات کو بھی اس اسکینڈل سے فائدہ پہنچانے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔