مودی کے زیرِ قبضہ علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکیں متحرک، ناگالینڈ قیادت کا شدید ردِعمل
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے زیرِ قبضہ ریاستوں میں علیحدگی پسند تحریکیں متحرک ہونے لگی ہیں۔ بھارتی افواج کے مظالم پر ناگالینڈ قیادت کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔ بھارت میں ناگالینڈ، منی پور، آسام اور دیگر ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں شدت اختیار کرنے لگیں۔
ناگا لینڈ تحریک کے سربراہ نے بھارتی فوج کے جبر اور ثقافتی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کردیا ہے
ریاستِ ناگالینڈ (ناگالِم) کی تحریک کے سربراہ تھونگالینگ میووہ نے بھارتی حکومت اور افواج کو واضح انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ، ”اگر تم (مودی) ہم سے کھیلنا چاہتے ہو، تو جو بھی ہو جائے ہم اپنے مؤقف پر ڈٹے رہیں گے۔“
تحریک کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھارت کے آگے سرِ تسلیم خم نہیں کریں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر ، منی پور، جونا گڑھ ، ناگالینڈ جیسی کئی ریاستوں پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔
مودی کے زیر قبضہ ناگالینڈ جیسی کئی شمال مشرقی ریاستیں دہائیوں سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں، مودی کی ناانصافی، حق تلفی اور جبری قبضے کے خلاف عوامی ردعمل ہیں۔
انتہا پسند مودی اختلافِ رائے کو دبانے کے لیے غیرقانونی طور پر فوجی طاقت اور بے جا پابندیوں کا استعمال کر رہا ہے۔
غاصب مودی کشمیر سے لے کر آسام اور ناگا لینڈ تک فوجی طاقت استعمال کر کے ظلم و ستم کی نئی مثالیں قائم کر رہا ہے۔