بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بڑا ریکارڈ اپنے نام کرلیا

بابر اعظم نے سابق بھارتی کپتان روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا
ویب ڈیسک
شائع 31 اکتوبر 2025 11:08pm
کھیل

پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار بلے باز بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں روہت شرما کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جنوبی افریقا کے خلاف ٹی20 سیریز کے دوسرے میچ میں بابراعظم نے اہم ترین سنگ میل عبور کرلیا ہے۔

پاکستانی اسٹار بیٹر 123 اننگز میں 4 ہزار 232 رنز اسکور کرکے بھارت کے روہت شرما سے آگے نکل گئے ہیں۔

روہت شرما نے 151 ٹی 20 اننگز میں 4 ہزار 231 رنز بنائے تھے ، اس میچ میں بابر اعظم 11 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔

واضح رہے کہ پاکستان نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں جنوبی افریقا کو با آسانی 9 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔

babar azam

rohit sharma

breaks record

most runs in t20

