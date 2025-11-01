Inflation, Unemployment, & Political Crisis Affect Citizens’ Mental Health - Rubaroo
Inflation, Unemployment, & Political Crisis Affect Citizens’ Mental Health - Rubaroo
مزید خبریں
11PM Headlines | Afghan Taliban | Istanbul Talks | Pakistan Rejects Misleading Claims - Aaj News
Polio Survivor Mustafa Ali | Karachi to Khunjerab | Tribute to Martyrs - Aaj Pakistan News
Punjab Anti-Smoke Plan | Clean & Green Vision | Maryam Nawaz Leadership - Aaj Pakistan News
MD CAT Exam Karachi Students Top | 3 Positions | MBBS Results - Aaj Pakistan News
Two Terrorists Arrested in Karachi’s Dock Macher Colony – Aaj News
Raids on Hotel Dance Party in Murree, 90 People Arrested – Aaj News
مقبول ترین