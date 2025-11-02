روس کے بڑا حملہ، یوکرین میں 60 ہزار افراد بجلی سے محروم
یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی ڈرونز اور میزائل حملوں کے نتیجے میں پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا، زاپوریژیا کے فرنٹ لائن علاقے میں تقریباً 60,000 لوگ بجلی سے محروم ہوگئے۔
سردیوں کے قریب آتے ہی روس نے یوکرین کی بجلی کی ترسیل کی لائنوں پر میزائل اور ڈرون حملے بڑھا دیے ہیں، جس سے کئی علاقوں میں لوڈشیڈنگ اور بجلی کی بندش کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ زاپوریژیا کے گورنر ایوان فیڈروف نے بتایا کہ حملے میں دو افراد زخمی ہوئے اور کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔
فیڈروف نے ٹیلیگرام پر کہا، ”جیسے ہی سیکیورٹی صورتحال اجازت دے گی، عملہ بجلی کی بحالی کے لیے کام کرے گا۔“ انہوں نے حملے کے بعد کی رات کی تصاویر بھی شیئر کیں، جن میں عمارتوں کی کھڑکیاں اور فاساد تباہ نظر آ رہی ہیں۔
زاپوریژیا تقریباً روزانہ روس کی توپ خانے، میزائل اور ڈرون حملوں کی زد میں رہتا ہے، جس سے رہائشی مکانات تباہ، بنیادی سہولیات متاثر اور سیکڑوں افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں روسی حملوں میں 18 علاقوں میں 800 حملے کیے گئے، جس سے ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے۔
اوڈیسہ میں رات کے ڈرون حملے میں دو افراد ہلاک ہوئے جبکہ ڈنیپروپیٹروفسک میں روسی فضائی حملے میں ایک دکان جلنے سے چار افراد ہلاک ہوگئے، جن میں دو بچے بھی شامل تھے۔
روس کی جانب سے فوری طور پر ان حملوں پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ دونوں فریق شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہیں، تاہم 2022 میں شروع ہونے والے اس مکمل جنگ کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوچکے ہیں، جن میں اکثریت یوکرینی شہریوں کی ہے۔