ایران کا جوہری تنصیبات مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دوبارہ جوہری تنصیبات کی تعمیر کا اعلان کردیا ہے۔ یہ اعلان ایرانی صدر کی جانب سے ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کے دورے کے موقع پر کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا نہ پہلے ارادہ رکھتا تھا نہ اب ایسا کوئی ارادہ ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ عمارتیں تباہ کر دینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے سائنس دانوں کے پاس اب بھی وہ تمام ضروری علم و ہنر موجود ہے۔
واضح رہے کہ اسرائیل نے جون میں ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات سمیت رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا تھا جس میں کئی اعلیٰ سطح کے سائنس دان جاں بحق ہوگئے تھے۔
اس کے علاوہ جون میں امریکا نے بھی ایرانی جوہری تنصیبات پر فضائی حملے کیے تھے۔ واشنگٹن کا کہنا تھا کہ یہ تنصیبات ایسے پروگرام کا حصہ تھیں جس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری تھا، تاہم تہران نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا جوہری پروگرام صرف شہری مقاصد کے لیے ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر تہران نے جون میں تباہ کی گئی اپنی جوہری تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی تو وہ ایرانی جوہری مقامات پر نئے حملوں کا حکم دیں گے۔