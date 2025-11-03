سونے کی قیمتوں میں پھر بڑا اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
سونے کی مقامی اور بین الاقوامی قیمتوں میں اضافہ، دس گرام سونا 1115 روپے اور ایک تولہ سونا 1300 روپے مہنگا ہوگیا۔
مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1300 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 23 ہزار 862 روپے کا ہو گیا۔
اسی طرح 10 گرام سونا 1115 روپے مہنگا ہو کر 3 لاکھ 63 ہزار 393 روپے میں فروخت ہونے لگا۔
سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت 13ڈالر بڑھ کر4015 ڈالر فی اونس ہوگئی ۔
چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا، ایک تولہ چاندی 25 روپے اضافے کے بعد 5152 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
واضح رہے کہ کاروباری ہفتے کے آخری روز یکم نومبر کو عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا سستا ہوا تھا۔ اس روز عالمی مارکیٹ میں سونا 16 ڈالر کمی کے بعد 4002 ڈالر فی اونس تک گر گیا جبکہ مقامی مارکیٹ میں ایک تولہ سونا 1600 روپے کمی کے بعد 4 لاکھ 22 ہزار 562 روپے پر آ گیا تھا۔
دس گرام سونا 1372 روپے کی کمی کے ساتھ 3 لاکھ 62 ہزار 278 روپے اور ایک تولہ چاندی 65 روپے کمی کے بعد 5127 روپے ہو گئی تھی۔