کیا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایریکا کرک شادی کرنے والے ہیں؟

وائرل ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں، لیکن تازہ تصاویر نے تمام افواہوں کا خاتمہ
ویب ڈیسک
شائع 03 نومبر 2025 03:18pm
دنیا

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور بزنس وومن ایریکا کرک کے گلے ملنے کی ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ صارفین کی جانب سے دونوں کے ممکنہ رشتے سے متعلق طرح طرح کے دعوے سامنے آئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، نیویارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر مصنفہ شانن واٹس نے ایک متنازع پیشگوئی کی کہ جے ڈی وینس 2026 کے آخر تک اپنی اہلیہ اوشا سے علیحدگی اختیار کر کے ایریکا کرک سے شادی کر لیں گے۔

واضح رہے کہ یہ قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب جے ڈی وینس اور ان کی اہلیہ اوشا کی تازہ تصاویر منظرِ عام پر آئیں، جن میں دونوں کو میری لینڈ میں سرکاری طیارے میں ایک ساتھ سفر کرتے دیکھا گیا۔

AAJ News Whatsapp

یہ تمام چہ مگوئیاں اس وقت شروع ہوئیں جب 29 اکتوبر کو یونیورسٹی آف مسیسیپی میں Turning Point USA کے ایک پروگرام کے دوران ایریکا کرک کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں وہ مرحوم کنزرویٹو ایکٹیوسٹ چارلی کرک کی یاد میں گفتگو کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس کو گلے لگاتی نظر آئیں۔

اے ایف پی کے مطابق، وائرل ویڈیو اور تصاویر کے پس منظر میں صرف ایک رسمی ملاقات تھی، جسے سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔

واضح رہے کہ ایریکا کرک حال ہی میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد Turning Point USA کی سی ای او بنی ہیں، اور یہ تقریب اسی تنظیم کے تحت مسیسیپی میں منعقد کی گئی تھی۔

Did JD Vance

and Erika Kirk date

Here’s what we

know about the alleged

and marriage speculations

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین