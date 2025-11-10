کراچی کی اہم شاہراہ کئی روز کے لیے بند کرنے کا اعلان

شہرِ قائد کے شہریوں کے لیے ایک اور مصیبت سامنے آ گئی
شمیل احمد
شائع 10 نومبر 2025 12:04am
کراچی میں نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک روڈ 10نومبر سے 30 دسمبر تک بند رہے گا۔

شہرِ قائد کے شہریوں کے لیے ایک اور مصیبت سامنے آ گئی۔ یونیورسٹی روڈ، جو روزانہ ہزاروں گاڑیوں کی گزرگاہ ہے، 10 نومبر سے 30 دسمبر تک بند رہے گا جس سے ٹریفک کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔

شہری پہلے ہی بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کے جاری کام کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں تاہم اب کراچی واٹر اینڈ سیوریج سسٹم امپروومنٹ پروجیکٹ نے بھی یونیورسٹی روڈ کے اسی حصے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

حکام کے مطابق نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک 7 کلومیٹر طویل پانی کی لائنوں کے نیٹ ورک کی تعمیر کی جائے گی، جو مستقبل میں کےفور واٹر سپلائی منصوبے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

حکام نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں نیپا سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک لائن بچھائی جائے گی، دوسرے مرحلے میں حسن اسکوائر سے نیپا تک کام کیا جائے گا جب کہ منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن 30 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔

ٹریفک پولیس کے مطابق روڈ کی بندش کے دوران ٹریفک کا رخ نیپا چورنگی سے الہ دین پارک کی جانب موڑا جائے گا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سفر سے قبل متبادل راستوں کی معلومات ضرور حاصل کریں۔

یونیورسٹی روڈ پر تعمیر ہونے والا ریڈ لائن منصوبہ کراچی کے لئے شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے جہاں سے شہریوں کو گزرنا انتہائی تکلیف دہ ہے ، شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔

چند ماہ قبل ریڈ لائن منصوبے کے کام کے دوران پانی کی لائن پھٹ گئی جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی اور لوگ ٹینکر خریدنے پر مجبور ہوئے۔

اس منصوبے کے اطراف میں تین یونیورسٹیاں، کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی اور وفاقی اردو یونیورسٹی موجود ہیں جس کے طلبا بھی اذیت میں مبتلا ہیں اور طلبا کا کہنا ہے کہ بس منصوبے کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے ہمیں مجبوراً گروپ بنا کر سڑک عبور کرنی پڑتی ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ اس منصوبے کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔

