اپوزیشن اتحاد کا 27ویں آئینی ترمیم کی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان
تحریکِ تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ محمود خان اچکزئی کی زیرِ صدارت اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور پارلیمانی توازن کے خلاف ہے اور اس میں قومی اتفاقِ رائے شامل نہیں۔
اسلام آباد میں محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر غور کے بعد اسے مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
اجلاس میں بیرسٹر گوہر علی، سلمان اکرم راجہ، سینیٹر علی ظفر، علامہ راجہ ناصر اور عباس جعفری سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔
جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئینِ پاکستان کی روح کے منافی ہے اور پارلیمنٹ کسی یکطرفہ آئینی ترمیم کی مجاز نہیں۔
اعلامیے کے مطابق یہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے، پارلیمانی توازن اور وفاقی ڈھانچے کے اصولوں کے خلاف ہے۔
تحریکِ تحفظ آئین پاکستان نے واضح کیا کہ وہ کسی ووٹنگ یا رائے شماری کے عمل میں حصہ نہیں لے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی غیر آئینی عمل میں شریک ہونا آئین کی بالادستی سے انحراف کے مترادف ہے۔
اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ 27ویں ترمیم ایک غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر مؤثر اقدام ہے، اور تحریک آئینی، قانونی اور جمہوری ذرائع سے اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔