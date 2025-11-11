فیصل بینک نے اسٹیٹ بینک کے ”میرا گھر میرا آشیانہ“ اقدام کے تحت کم لاگت رہائشی منصوبے کا آغاز کردیا
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رہائشی فنانس وژن کو آگے بڑھاتے ہوئے فیصل بینک لمیٹڈ نے قومی پروگرام کے تحت ”میرا گھر میرا آشیانہ“ اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اسکیم کم لاگت ہاؤسنگ فنانس پالیسی کے مطابق ہے اور خاص طور پر کم اور متوسط آمدن والے افراد کو مالی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ وہ اپنا گھر خرید سکیں یا تعمیر کروا سکیں۔
اس اسکیم کے تحت سبسڈائزڈ منافع کی شرحوں اور آسان اہلیت کے معیار کے ذریعے ہوم فنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ صارفین تعمیر شدہ رہائشی مکانات خریدنے، پلاٹ حاصل کرنے یا ذاتی زمین پر گھر تعمیر کرنے کے لیے اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تمام سہولتیں ”Diminishing Musharakah“ ماڈل کے تحت شریعہ کمپلائنٹ فراہم کی جائیں گی، جو اسلامی بینکاری کے اصولوں کے عین مطابق ہیں۔
فیصل بینک کے صدر و سی ای او یوسف حسین نے اس موقع پر کہا، ”ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومتِ پاکستان کے شکر گزار ہیں جو جامع اور سب کے لیے قابلِ رسائی رہائشی فنانس کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ فیصل بینک کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس اہم قومی منصوبے کی حمایت شریعہ کمپلائنٹ حل فراہم کرکے کر رہے ہیں جو کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنے گھر کا خواب پورا کرنے میں مدد دے گا۔ ہم مالی شمولیت کے فروغ اور طویل المدتی معاشی و سماجی ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔“
یہ منصوبہ فیصل بینک کے ملک بھر میں موجود برانچ نیٹ ورک کے ذریعے دستیاب ہوگا اور نہ صرف لوگوں کو اپنا گھر حاصل کرنے میں مدد دے گا بلکہ تعمیرات اور متعلقہ شعبوں میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔
فیصل بینک کا مقصد ہے کہ وہ مالی شمولیت، معاشی ترقی اور ہر پاکستانی کے لیے رہائش تک بہتر رسائی کو یقینی بنائے، تاکہ ہر فرد مالی خودمختاری اور بہتر معیارِ زندگی حاصل کر سکے۔
یہ اقدام اسٹیٹ بینک اور فیصل بینک کی مشترکہ کوششوں کا ثبوت ہے، جو ملکی ترقی اور عوامی بھلائی کے لیے پُرعزم ہیں۔