اسلام آباد: جی-11 کچہری خودکش دھماکے کی گونج اقوام متحدہ تک پہنچ گئی
اسلام آباد کے جی-11 جوڈیشل کمپلیکس کے باہر منگل کو ظہر کے قریب ایک زوردار خودکش دھماکے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دھماکے کی گونج اقوام متحدہ تک بھی پہنچ گئی ہے۔
دھماکے کے نتیجے میں ابتدائی طور پر بارہ افراد جان کی بازی ہار گئے اور درجنوں زخمی ہوئے جن میں زیادہ تر عام شہری اور عدالت کے آنے والے لوگ شامل تھے۔ علاقے میں فوری طور پر خوف و ہراس پھیل گیا اور ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ خودکش حملہ آور پہلے کچہری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام رہنے پر پولیس کی گاڑی کے قریب کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دھماکے سے اڑا لیا۔
اسلام آباد دھماکے کے بعد لاہور میں حساس مقامات کی سیکیورٹی ہائی الرٹ
پولیس نے بتایا کہ حملہ آور موقع پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کھڑا رہا اور پھر دھماکا کر دیا، جس سے گاڑیاں جل اُٹھیں اور سڑک کنارے چیخ و پکار مچ گئی۔
دھماکے کے بعد اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
اقوامِ متحدہ نے واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف، وزیرِ داخلہ محسن نقوی اور دیگر وفاقی رہنماؤں نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ذمہ داروں کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے فوری تحقیقات کا حکم دیا۔
وزیرِ اعظم نے اسے دشمن عناصر کی سازش قرار دیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایسے حملوں کی مذمت کرے۔
اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی
دھماکے میں شہید ہونے والوں کی شناخت بھی کرلی گئی ہے۔ شہدا میں افتخار علی ولد سلطان محمود، سجاد شاہ ولد لعل چن، طارق ولد میر افضل، افتخار ولد سراج، سبحان الدین، ثقلین ولد مہدی، صفدر ولد منظور، شاہ محمد ولد محمد خلیل، وکیل زبیر گھمن، اور عبداللہ ولد فتح خان شامل ہیں۔ جبکہ دو کی شناخت تاحال نہ ہوسکی۔
زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور طبی عملے نے انہیں بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔