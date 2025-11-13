کراچی میں سیف سٹی سسٹم ہی غیرمحفوظ، چور کیمروں کا ڈسٹری بیوشن بکس لے اُڑے

بلاول ہاؤس چورنگی کے قریب نصب بکس چوری، لاکھوں روپے کا سامان غائب
حمنہ نثار
اپ ڈیٹ 13 نومبر 2025 11:20am
پاکستان
کراچی میں جرائم پر قابو پانے کے لیے شروع کیا گیا سیف سٹی منصوبہ خود ہی جرائم کی زد میں آ گیا، جب بلاول ہاؤس چورنگی کے قریب سے سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹری بیوشن بکس چوری ہو گیا۔ حکام نے چوری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حفاظتی خدشات کے باعث کیمروں کو بھی پولز سے اتار لیا گیا۔

شہر میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے شروع کیے گئے سیف سٹی منصوبے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ منصوبے کے تحت نصب کیمروں کے ڈسٹری بیوشن بکس کو نامعلوم افراد نے چوری کر لیا۔

ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی آصف اعجاز شیخ کے مطابق، چوری کا واقعہ بلاول ہاؤس چورنگی کے قریب پیش آیا، جہاں سے ڈسٹری بیوشن بکس غائب ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ بکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان موجود تھا۔

ڈی جی سیف سٹی کے مطابق، چوری کے بعد غیر محفوظی کے پیش نظر کیمروں کو پولز سے اتار لیا گیا تاکہ مزید نقصان یا چوری سے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحفظ کے لیے ضلعی پولیس کو ذمہ داری دی گئی تھی۔

آصف اعجاز شیخ نے اس واقعے کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس منصوبے کا مقصد شہر کو محفوظ بنانا ہے، اس سے سامان کی چوری لمحہ فکریہ ہے۔

ذرائع کے مطابق، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور چوری میں ملوث افراد کی تلاش جاری ہے۔

