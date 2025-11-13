ایران کے میزائل پروگرام میں معاونت: امریکا کی بھارت سمیت کئی ممالک، اداروں اور افراد پر پابندیاں
امریکا نے ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کے لیے پرزے اور آلات فراہم کرنے میں مدد کرنے والی 32 کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہیں جو ایران کی پاسدارانِ انقلاب (آئی آر جی سی) کے لیے کام کر رہے تھے۔
امریکی محکمۂ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اقوامِ متحدہ کی پابندیوں کے نفاذ اور ایران کے جارحانہ ہتھیاروں کے پروگرام کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
امریکی محکمۂ خارجہ کے مطابق یہ پابندیاں اقوامِ متحدہ کی ان پابندیوں کی حمایت میں لگائی گئی ہیں جو 27 ستمبر کو ایران پر دوبارہ عائد کی گئی تھیں۔ یہ اقدامات ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کے بعد کیے گئے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوامِ متحدہ کی یہ پابندیاں ایران کے جوہری، بیلسٹک میزائل اور روایتی ہتھیاروں کے پروگرام کے ساتھ ساتھ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے ہیں۔
امریکا نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوامِ متحدہ کی ان پابندیوں پر مکمل عمل کریں اور ایران کو ہتھیاروں یا میزائل سازی میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی یا سامان فراہم نہ کریں۔
محکمۂ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد ایران کے جارحانہ میزائل پروگرام کو روکنا اور پاسدارانِ انقلاب کو ایسے وسائل تک رسائی سے محروم کرنا ہے جو خطے میں عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکا تیسرے ممالک میں موجود اداروں پر بھی پابندیاں لگاتا رہے گا تاکہ ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کے لیے سامان فراہم کرنے والے نیٹ ورکس کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ سرگرمیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔
امریکی محکمۂ خزانہ نے وضاحت کی کہ یہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر 13382 کے تحت لگائی گئی ہیں، جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں ملوث عناصر کو نشانہ بناتا ہے، اور ایگزیکٹو آرڈر 13224 (ترمیم شدہ) کے تحت بھی ہیں، جو دہشت گرد گروہوں اور ان کے حمایتیوں پر پابندیوں سے متعلق ہے۔